Aubange : fermeture totale de l’Avenue de l’Europe

Le chantier de réalisation du giratoire qui se déroule actuellement à Aubange, sur la N830, au carrefour formé avec la N830B, entre dans sa dernière ligne droite. Ce nouveau rond-point, destiné à fluidifier le trafic, devrait être ouvert à la circulation pour le début du mois de septembre, après une fermeture de deux semaines de la N830. Ainsi, du vendredi 14 août 2020 (20h), au lundi 31 août 2020 (Minuit) , la N830 sera fermée entre l’intersection avec la N804 et l’intersection avec la N5B au Luxembourg (soit environ 5 km). Seule une circulation locale sera autorisée.

Des déviations seront mises en place :



• De la France vers le Luxembourg et inversement : via N804, N5F et N5.

• De la Belgique vers le Luxembourg et inversement : via A28, N88 et N5B.

• Les poids lourds se rendant au Luxembourg devront emprunter la E25/E411/A4 via la A28, sauf la circulation locale qui sera autorisée à suivre les deux déviations précédentes.

Concrètement :

• l’accessibilité du parc d’activités “rue Fernand André” s’effectuera via le centre d’Athus vers la Police, les musées et ce, uniquement pour les voitures (pas de camions)

• l’accessibilité rue Terminal est possible pour l’accès au TCA, Expo Road, TRAX, agence en douane… par du charroi lourd (semi-remorques). Les travaux “giratoires” se réalisent par demi-chaussée donc l’accès sera toujours possible sauf les nuits du 18/08 au 20/08 de 17h à 5h ;

• est maintenu l’accès vers la rue Terminal pour les véhicules venant du GDL sauf fermeture les nuits du 18/08 au 22/08 de 17h à 5h ; • les véhicules venant de France ou du giratoire “Jardinerie” devront emprunter la déviation vers Rodange/Pétange ;

• en ce qui concerne l’accessibilité du parc d’activités “rue Rougefontaine” (Scott, Loco, Jost, Ma Jardinerie, etc.) :

o l’accès sera possible pour les véhicules venant de France

o l’accès depuis le GDL via la déviation Pétange/Rodange