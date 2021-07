Aubange : appel aux artistes de fresques urbaines pour habiller les murs de la ville

La Ville d’Aubange lance un appel à projet pour la réalisation de plusieurs projets artistiques de type peinture urbaine. L’idée est de redynamiser le cadre de vie notamment sur Athus qui transparaît, souvent dans les médias, comme une entité un peu grise. Le but est également de rendre des endroits un peu plus chaleureux par rapport à des bâtiments en désuétude.

Un appel aux artistes locaux et internationaux

François Kinard (Bourgmestre d’Aubange) : "Nous avons déjà fait réaliser une fresque par Pablito Zago, qui est un artiste de renommée mondiale. Ici, cela dépendra du type de bâtiment, de la superficie et de la façade à peindre. Pour les plus petites façades nous aimerions des artistes plus locaux. Un jury composé d’artistes et de membres de la commune va délibérer pour sélectionner l’œuvre en question. Il faudrait que l’œuvre véhicule un message positif et amène des couleurs un peu chatoyantes. C’est vrai qu’un artiste qui travaille en noir et blanc, à moins de réaliser quelque chose de pertinent, cela se rapproche moins de ce dont nous avons envie puisque l’objectif est de redynamiser. Mais toute idée reste la bienvenue et la décision dépendra vraiment de l’analyse du jury".