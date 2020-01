Atelier d'écriture nomade ce 2 février à Fratin - Luxembourg Matin - 24/01/2020 L' année 2020 démarre sur les chapeaux de roues pour l'Asbl " Tribal Souk " de Fratin (Etalle). Poésie, musique, arts plastiques, il y en a pour tous les goûts ! Des projets audacieux proposés avec la complicité d'artistes incroyables ! Une décentralisation des ses activités qui facilite l'accessibilité. Février Dimanche 2/2 au Centre Culturel de Chiny Atelier d'écriture nomade ouvert à tous! ( participation libre, inscription 0499/60 04 21) De 14h00 à 17h30, Andreas Christou, de la Cie Arts Nomades vous invite à participer à un atelier d'écriture. Une invitation au voyage à partir de photos de paysages des Balkans, nous inventerons des proverbes ou/et de courtes poésies. Vos textes participeront à la création "spectacle vivant", haut en couleur présenté en soirée. A 18h00: Apéro dînatoire + 1 verre de vin=8€ ( réservation : 0499/60 04 21) A 19h00 : Concert salle de spectacle du CC Chiny soirée musicale, picturale et poétique Le Choeur "Droga Mlecza ", les musiciens d'Otchalaï dérouleront sous leurs Balkans imaginaires leurs notes tendues d'ivresses légères.. En toile de fond, pour vos yeux vagabonds, l'artiste France Everard posera ses couleurs lune sur un soir profond. Tandis que les mots rêvés, les textes réalisés par les participants de l'atelier d'écriture proposé par Andreas Christou feront leur apparition entre notes de musique et couleurs déposées. Infos/réservation concert: Centre culturel du Beau Canton Chiny 061/31 30 11 Accès article 27 www.ccbeaucanton.be Atelier sérigraphie papier Un module de 4 ateliers, le 4ème samedi de chaque mois, de 10h à 13h les 22/2, 28/3, 25/4, 23/5 Lieu: à l'atelier de l'artiste Amine Jaafari Lieu: A l'espace de la Croix d'or, 23 gd rue à Martelange. Paf: 89€ (minimum 6 participants) Atelier empreintes et végétaux Un module de 7 ateliers, les mercredis de 9h à 11h30 à Fratin Artiste référente: Eva Godart, enseignante à l'Académie des Beaux Arts de Binche Paf: 105€ (minimum 6 participants) MARS FORMATIONS Cinéma sonore Les 7 et 8 mars à Fratin Le cinéma sonore n'est pas né du cinéma parlant, loin de là. Dès son origine, le cinéma allie l'image et le son, et constitue un spectacle vivant: La musique tient un rôle majeur, les bruitages sont reproduits en direct dans la salle de projection. Artiste référent: Rémi Decker, musicien multi-intrumentiste, membre fondateur du collectif "Musique à voir" Paf: 110€ (minimum 6 participants) Sérigraphie textile Les 14 et 15 mars à Fratin L'abstrait vous parle, la structure, la matière accidentelle? Dans un carré, toujours identique, venez rechercher l'empreinte, la superposition de couches, un rythme textile ou le début d'une histoire poétique. Artiste référente, Tamara Louis designer textile Paf: 110€ (minimum 6 participants) INFOS/INSCRIPTION: www.tribalsouk.blogspot.com Nathalie Bauduin, la coordinatrice de " Tribal Souk ", était l'invitée de Philippe Lorain :