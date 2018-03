Assistez au nourrissage commenté des loups au Zoo d'Amnéville !

L e Parc Zoologique d'Amnéville (entre Luxembourg et Metz) est la réalisation d'un rêve d'enfant : la passion du monde animal créé par Michel Louis. Ouvert depuis 1986, il accueille chaque année plus de 600 000 visiteurs !

Ce grand jardin de 18 hectares compte 2000 animaux originaires des cinq continents et appartenant à 360 espèces différentes. Il emploie de 100 à 200 salariés suivant la saison, dont les soigneurs . Ceux-ci ne se bornent pas à nourrir les animaux et à nettoyer leur habitat. Il consiste aussi à savoir détecter rapidement toute anomalie.

Une attraction à ne pas manquer depuis le 10 février et qui durera jusqu'en fin de saison , c'est le nourrissage commenté des loups. Depuis son retour en France il suscite un vaste débat. Malgré son important rôle dans la nature, il reste une espèce vulnérable et mal aimée . Bouc émissaire des bergers, il est aujourd'hui persécuté alors qu'il s'agit d'un animal menacé.

Découvrez cette espèce passionnante pendant son nourrissage commenté : animation loups tous les jours sauf les mardis et vendredis.

Et si vous souhaitez en savoir plus c'est via le SITE

Hervé Santerre est directeur zoologique il était l'invité de Philippe Lorain dans Luxembourg matin ce lundi. Il nous partage son avis quant au retour du loup dans nos contrées..