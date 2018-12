Arlon New Year Party : un nouvel-an solidaire dans le chef-lieu de la Province...

Le Hall Polyvalent d’Arlon accueillera la deuxième édition de l’Arlon New Year Party le 31 décembre prochain. Une partie des bénéfices sera reversée à deux associations locales.



Qui a dit que le chef-lieu luxembourgeois était empreint d’une sombre tristesse le soir de la Saint-Sylvestre ? Pour la deuxième année consécutive, une soirée digne de ce nom sera organisée pour fêter le passage à la nouvelle année dans la joie et l’allégresse. Il s’agira en plus de l’unique événement public mis sur pied à Arlon pour clôturer l’année en beauté.

L’Arlon New Year Party se déroulera au Hall Polyvalent le 31 décembre prochain. Et les petits plats seront mis dans les grands, puisque l’invité de marque n’est autre que le célèbre groupe de reprises Mister Cover. Après avoir arpenté les scènes des plus grands festivals, le groupe belge fera escale à Arlon pour le dernier jour de l’an et faire la fête avec le millier de convives.

L’an dernier, la soirée avait dépassé les attentes des organisateurs. Un millier de personnes avaient fait le déplacement. " Quand nous avons mis sur pied l’événement en 2017, nous étions dans l’expectative. Nous savions que les habitants de la région d’Arlon, y compris les jeunes, souhaitent une soirée de ce type. Mais on se demandait si le succès serait au rendez-vous " explique Guillaume et Victoria Saussez, les responsables de l’événement.

Un réveillon solidaire !

Si le cœur vous en dit, sachez que les tickets s’arrachent comme des petits pains. La formule repas à volonté est d’ores et déjà complète. Mais heureusement, il reste encore des places pour la formule dansante. Celle-ci vous donne accès à la soirée dès 22h et jusqu’au petit matin. Vous pourrez ainsi profiter du concert de Mister Cover.

Notons également que la solidarité sera le fer de lance de cette soirée-événement. Chaque année, une partie des bénéfices de l’Arlon New Year Party est reversée à des associations locales qui luttent contre la pauvreté ou la maladie. En 2017, un chèque de 2.000€ a été remis à " Soleil d’hiver ", l’Abri de Nuit d’Arlon. Cette pratique caritative s’inscrit dans la volonté de Shootlux d’utiliser sa visibilité pour contribuer à l’amélioration du bien-être et des conditions de vie des citoyens de la province de Luxembourg.

Pour l’édition 2018 du réveillon solidaire, Shootlux a retenu deux associations qui œuvrent pour le bien-être des enfants atteints d’une maladie grave :

– " Un geste pour Evalentine ", une association en l’honneur d’Eva et Valentine, deux jeunes filles victimes du cancer de l’enfant. Cette association travaille en partenariat avec la Fondatioun Kriibskrank Kanner qui accompagne au quotidien les familles dont l’enfant souffre d’un cancer ou d’une maladie rare à danger vital. Elle soutient activement la recherche onco-pédiatrique.

– " HTAP Arthur ", une association en l’honneur Arthur. Originaire d’Etalle, Arthur est décédé à 4 ans de l’hypertension artérielle pulmonaire, une maladie orpheline. Cette association œuvre au quotidien afin d’aider la science dans sa recherche contre les maladies orphelines

Pour plus d'informations, les infos pratiques et les réservations : https://www.arlon2019.be/

Et avec le code Vivacité, 5 € de réduction sur le prix des préventes !!!!

Shootlux