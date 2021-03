Arlon : les fêtes du Maitrank à la maison avec un pack collector - Luxembourg Matin - 29/03/2021 Les Fêtes du Maitrank 2021 n'auront pas lieu, malheureusement, mais le Royal Office du tourisme d'Arlon a un plan B : un pack collector Maitrank à réserver et à déguster lors du week-end des 22 et 23 mai prochain. Didier Laforge, l'échevin arlonais, entre autres, du tourisme et des animations festives était notre invité ce lundi à 07h20...