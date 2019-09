Arlon : le premier Carnaval Vénitien

Laurent Goerens, l’organisateur, voulait faire une " surprise ", un " cadeau " à sa femme Anita. Alors depuis 2 ans, il réfléchit à ce projet de " parade vénitienne " dans Arlon.

En effet, Anita est une artiste de la confection. Du taffetas, de la tulle, des mètres de tissu, et le résultat transcende l’heureuse mannequin.

Et pourquoi Venise ? Eh bien parce que les organisateurs sont des fidèles du carnaval depuis 5 ans. Un carnaval vécu dans les rues de Venise, durant une grosse semaine… un carnaval d’émotions, de rencontres, de photos, de lever de soleil, de rêves ! Un carnaval vécu costumé, tous les deux, costumes nés chaque année des doigts d’Anita.

Le projet après 2 ans semble prendre corps. Le principe de la journée unique est adopté, et ce sera à Arlon, car Anita et Laurent sont de la commune d’Arlon…

Il a fallu un " second souffle " pour se remotiver, débloquer des obstacles pour lesquels ils n’avaient pas de solution.

Avec Monique et Dominique, complices de Venise, habitant Virton, ils ont relancé le projet. Le couple gérant les contacts avec les costumés, la communication, etc… Laurent et Anita continuant de leur côté les démarches auprès de la Ville d’Arlon et des commerçants. Sans oublier tous les détails pratiques qui feront que la journée du 7 septembre sera belle.

Quel programme ?

Le matin, dès 10h00, déambulation libre autour du Vieux Palais de Justice, entre St-Martin et la place Didier et bien sûr une petite visite aux commerçants qui soutiennent l’événement.

L’après-midi, vers 14h00, formation du cortège au départ du Palais et circuit en boucle avec St-Donat pour la " pause photo ".

Inutile de préciser que les participants se prêteront avec le " sourire " aux selfies et aux shootings improvisés.

Photographes confirmés ou amateurs vous êtes les bienvenus dans le respect du costume, et de son " habitant"…