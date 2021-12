Arlon : lancement de l’opération Shoe-Box orchestrée par le Resto du Coeur

L’opération " Shoe Box ", organisée par le " Resto du Cœur " d’Arlon a lieu du 1° au 31 décembre. L’idée est d’offrir un cadeau de Noël à des personnes qui sont dans le besoin.

Cette opération existe depuis 9 ans à Arlon. L’initiative vient d’une asbl de Bruxelles " Les Samaritains " qui a contacté, à l’époque, le Resto du Cœur d’Arlon pour lui proposer cette opération.

La marche à suivre

André Perpète (Resto du Cœur) : "En principe, on demande d’utiliser une boîte à chaussures mais un contenant équivalent convient aussi très bien. Dedans on met 10 aliments et boissons non alcoolisées, non périssables, qui sont faciles à ouvrir et à consommer. Le tout, accompagné, idéalement d’une petite carte de vœux".

Cette opération permet à des personnes, qui sont dans le besoin, de recevoir un cadeau. Pour certains, c’est peut-être le seul cadeau qu’ils recevront à l’occasion des fêtes.

Identifier le destinataire

"Si ce que l’on met est plus spécifiquement destiné à un homme, à une femme ou à un enfant c’est bien de mettre H, F ou E sur l’emballage, explique André Perpète. Comme nous n’ouvrons pas les colis, on peut les donner à des personnes qui correspondent au contenu de la boîte".

Le nombre de boîtes augmente au fils des ans

Les organisateurs ont vu une croissance importante du mouvement " Shoe Box " dans la région. La première année, ils ont reçu 350 boîtes puis 1680 et l’année dernière ce sont 1800 boîtes qui sont arrivées à destination.

André Perpète : "Nous constatons que de plus en plus de personnes sont sensibilisées à la détresse des autres et nous avons également des donateurs collectifs comme les écoles, les entreprises ou encore les services club. Tout cela est très positif pour ceux qui donnent et pour ceux qui reçoivent".

Vous pouvez déposer vos boîtes tous les jours ouvrables de 8h30 à 14 heures au Resto du Cœur d’Arlon, 2 rue Godfroid Kurth ou sur rendez-vous au 0495. 54.24.06