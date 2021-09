Il s’appelle Mathieu Lambot, c’est un amoureux de la région d’Arlon et il produit son propre Maitrank. Sa divine boisson s’appelle " La Reine des Bois ". Quant à l’étiquette de la bouteille, elle est illustrée par le célèbre scénariste et dessinateur de BD Jean-Claude Servais.

"J’ai fait mes études à Louvain-la-Neuve et chaque année nous participions à une semaine culturelle durant laquelle on mettait à l’honneur la province du Luxembourg et on en profitait pour faire la visite de la confrérie du Maitrank qui est située à Arlon, explique Mathieu Lambot. J’ai découvert le breuvage par ces rencontres et en 2015 je me suis lancé dans la production du Maitrank. Au départ cette petite production était dédiée à ma famille et à mes amis et puis, de fil en aiguille, je me suis dit que je pourrai augmenter cette production. C’est ainsi que j’ai pris différents contacts pour élaborer la recette et pour trouver une identité qui m’était propre".