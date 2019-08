Arlon : grand atelier de Qi Gong et de musique enveloppante…

Anne Zachary nous propose son « Grand atelier de Qi Gong et de musique » ce samedi 24 août. Un bon moment à vivre à Arlon à la salle Ysaye avec le mariage inédit d’une pratique de santé millénaire chinoise et de musiques enveloppantes.

Deux heures pour pratiquer le Qi Gong et se détendre grâce au piano, chants guitares et plaisirs sonores. Un doux et insolite cocktail " bien-être " réunissant, entre autres, Bach, Satie, Youssou N’Dour ou Armanet.

Le Qi Gong est une pratique énergétique d’origine chinoise qui apporte équilibre, sérénité et vitalité au corps. Spécialiste de la discipline, Anne Zachary sera à l’œuvre le 24 août prochain à la salle Ysaye d’Arlon pour une séance exceptionnelle ouverte au public.

Professeur de QI Gong Traditionnel diplômée, elle dispensera des exercices de santé pour faire ensuite place à la relaxation en musique.

Le concept inédit de cet atelier/concert promet deux heures quart d’apaisement pour le corps et l’esprit, pour bouger, écouter, prendre soin de soi et repartir serein.

Qi ou l’Énergie en action.

L’idée est de développer l’énergie grâce aux mouvements du Qi Gong mais aussi, de contribuer au calme intérieur grâce à la beauté des voix et des instruments. " Bouger, se détendre, passer un bon moment intense et authentique, tels sont vraiment mes souhaits " explique Anne Zachary qui enseigne cet art énergétique chinois dans la province de Luxembourg, en montagne et au Grand-Duché. Originaire de Gaume, elle dispense son savoir à des publics très variés : en entreprise, à des adultes, à des enfants, des seniors. Cette diversité d’âge, d’horizons est une grande richesse. Avec cette discipline, le pratiquant apprend à se poser, à stimuler l’énergie grâce à des mouvements doux et à l’entraînement du souffle.

Pour les Chinois, le Qi, c’est l’énergie. Le Gong est l’entraînement de l’énergie. Qi Gong est en somme la façon de bien déployer notre énergie vitale.

Les mouvements sont précis, répétés. Ils apportent équilibre, confiance, harmonie et se pratiquent généralement debout, en groupe, dans un environnement nature, en prenant conscience du corps, de la respiration régénérante.

Rassembler en mouvement et en musique.

Anne éprouve un immense plaisir à rassembler des musiciens d’origine et de styles différents. L’important est d’éprouver cette liberté que procure le mouvement autant que l’émotion que transmet la musique. Se laisser surprendre, émouvoir, attendrir mais aussi ressentir est ce que l’on recherche aussi dans la pratique du Qi Gong. Elle accorde beaucoup d’attention au choix des musiques, en lien avec la nature et l’âme.

Des musiciens de tous horizons ; Arlon, Athus, Sénégal, Afghanistan.

Plusieurs musiciens vous proposeront un programme éclectique et audacieux.

Catherine Geels, professeur de piano à l’Académie de musique d’Arlon et spécialiste de jazz, interprétera avec grâce Bach, Satie, Callada. Elle vous surprendra grâce à une approche inédite du piano.

Allan Weicker, 18 ans, originaire d’Athus, pianiste, à la voix de ténor, futur étudiant à l’IMEP Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie à Namur s’aventurera dans un registre contemporain et innovant pour nous porter en apesanteur.

Portés par le remarquable accompagnement et les conseils judicieux de Bruno Bertholet, animateur de l’atelier de musique du centre de réfugiés " Visages du monde " de Stockem/Arlon, Souleymane Sarr, Salim Khan Zeyad apporteront la gravité et les saveurs de leur pays d’origine : Sénégal et Afghanistan afin de nous transmettre tout en subtilité, leur sensibilité musicale.

Souleymane interprétera " Sama Guent Gui" de Youssou N’Dour ce qui veut dire "Mon rêve"…

Oser la sérénité.

Ensemble, en mouvement et en musique, Anne Zachary et les musiciens rassembleront et transmettront au public leurs énergies et forces pour un voyage musical, sensoriel et corporel unique pour se ressourcer ou se détendre.

Beauté, mouvement et good vibrations !



" BAIN D’ENERGIE ET DE MUSIQUE " GRAND ATELIER DE QI GONG & MUSIQUE

Samedi 24 août 2019 10H-12H15

PAF : 35€



En pratique :

Adresse : Salle YSAYE Place des chasseurs ardennais 6700 Arlon

Horaire : 10H-12H15

Organisation : Anne Zachary Professeur de Qi Gong diplômée

www.azqigong.com

azqigong@gmail.com

Renseignements sur le concert : 0495 22 84 36 ou 00352 691 400 409

Places limitées

Prévoir des chaussures plates, un tapis de sol, de l’eau

Prévenir si une chaise est nécessaire