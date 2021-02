Arlon et Durbuy : des escapes games en mode sorcellerie scénarisés par Alexia Peren de Messancy

Nous sommes en l’an de grâce 1555 et d’étranges phénomènes se déroulent à Arlon et à Durbuy. Josyne, une villageoise accusée de sorcellerie, est arrêtée sous vos yeux par les gardes de la ville. Afin de démêler le vrai du faux et d’identifier les raisons de cette accusation, vous allez partir à la rencontre de différents témoins et examiner les indices découverts dans les différents lieux visités tout au long de votre parcours. Vous allez devoir organiser son procès pour connaître la vérité : choisirez-vous de défendre Josyne, ou au contraire de soutenir l’accusation de sorcellerie ? En tant qu’alchimiste, arriverez-vous à mettre à profit vos compétences dans cette enquête ?

Les choix que vous ferez tout au long de l’enquête influenceront le procès final et le dénouement de l’aventure… Alors réfléchissez bien avant de prendre vos décisions !



"L’Alchimiste" est un Escape Game urbain qui se joue dans les rues d’Arlon et de Durbuy (et aussi de Luxembourg-Ville). Vous incarnerez un alchimiste qui enquête sur l’étrange accusation de sorcellerie d’une villageoise. Arriverez-vous à résoudre cette enquête, basée sur des faits réels, dans les temps ?