Arlon : Capitale Mondiale du Maitrank !

Ce week-end, place aux 65è « Fêtes du Maitrank » ! L'apéro préféré des Arlonais sera bien à l'honneur ces samedi 25 et dimanche 26 mai. Son secret de fabrication est toujours jalousement gardé. Quoique …ce jeudi matin vers 7h20, Philippe Lorain a tenté d’en savoir davantage grâce à son invité venu en direct et en tenue officielle ! : Francis Dubois, Président de la Confrérie du Maitrank.

Au programme de ces 2 jours :

Samedi 25 mai



- Dès 16h45 : Rassemblement et départ du cortège en musique en présence de la Confrérie du Maitrank (Hôtel de Ville)

- Dès 17h00 : inauguration de la traditionnelle fontaine du Maitrank (Cour de l'Office du Tourisme)

- 20h30 : Spectacle de Magie par Jack Michel suivi à 22h d'un spectacle de Jonglerie et de feu

La Place Leopold sera en concert dès 18h30 avec Coverfield, Between Us et Cosmic Clic.

La fin de la journée se terminera par un grand feu d’artifice

Pendant ce temps, sur la Place Hollenfeltz, Open Air Maitrank (de 20h00 à 02h30)



Dimanche 26 mai



Dès 11h, Place Leopold, festival récréatif pour petits et grands !

Il s'agit d'un rendez-vous toutes générations : réjouissances autour d'une avalanche de jeux en bois, du traditionnel « chantier sable » et des parcours aventure. Châteaux gonflables ; grimage ; animations musicales ; discothèque gonflable pour les tout-petits ; parcours d'obstacles ; artistes de rue.



Dès 12h00 : Apéro en musique avec ‘Triplay Triplay’

Dès 14h00 la musique sera à l'honneur avec M.J. Awards par la maison des jeunes. Reprises rap - pop – rock – hip hop – D.J. set et Jeff Arckley en concert dès 17h30.

Dès 14h00 : Concert des Harmonies de musique sur la Grand Place

A 14h00 et 16h40 : Spectacle de marionnettes Mam’zelle Chos’zettes et Spectacle de Magie par Jack Michel dans la cour de l'office du tourisme.

Accès gratuit