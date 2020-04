Apprendre en chanson les gestes barrières aux plus petits - Luxembourg Matin - 09/04/2020 Gibus est un chanteur brabançon qui s'est lancé dans la chanson jeune public il y a plus de quarante ans. De son vrai nom Alain De Spiegeleer, Gibus, lui aussi confiné en cette période de pandémie liée au coronavirus, a composé en "télétravail" un titre accompagné d'un clip très sobre, et ce, dans le but de conscientiser les plus jeunes aux gestes barrières. Philippe Lorain a contacté Gibus....