Annulation du tout 1er festival rock à La Roche

" Ça Rock en Ardenne ", un projet festif et fédérateur… mais pas que ! Hélas, il faudra attendra 2021 pour assister à la première édition....



Tout a commencé autour d’une discussion entre copains. Raphael, Rigger de profession, rêve d’organiser un festival de musique rock en plein cœur de l’Ardenne, à La Roche. La scène, c’est son truc. Sa compagne Leila embarque immédiatement dans l’aventure. Ensemble, ils rejoignent une partie de l’équipe d’Ardenne Culture, l’asbl rochoise de promotion et d’organisation d’événements à caractère culturel, touristique et artistique. La programmation se veut festive et régionale, à l’affiche, 7 groupes mêlant différents styles de rock pour le plaisir de tous. L’organisation mobilise également des étudiants de l’Athénée Royal pour un projet porteur de sens et solidaire. Le Festival " Ça Rock en Ardenne " est sur les rails. La date de la première édition est fixée au 30 mai 2020. L’équipe est dans les starting-blocks !

Puis vint le Covid-19… Malheureusement, un étrange virus fait son apparition fin 2019.

"Tout d’abord confiné en Chine, la menace nous paraît alors lointaine… Il faut à présent se rendre à l’évidence : la prudence est de mise pour plusieurs mois en Belgique, en Europe et au-delà, le monde entier étant rivé sur ce mal qui nous guette et nous oblige à refréner nos envies de fêtes et de musique", précise Raphaël.

Ainsi, l’équipe " Ça Rock " a décidé de reporter le festival à l’année prochaine. 2021 sera l’année du rock à La Roche-en-Ardenne ! Faut que ça rock… en 2021.

"Nous avons contacté les groupes qui nous ont fait confiance pour cette chouette aventure humaine, à savoir : La Fanfare du Commando Fête, Virgin Prozak, Asile, Mambassa B.B., Super Hérisson, Radio 911, Letterbomb & Whatever. Nous souhaitons conserver cette affiche pour la première édition du Festival et nous planchons sur la programmation 2021", poursuit le coordinateur du projet.

Désireux de conserver le public qui a d’ores et déjà répondu présent, Raphaël et sa bande aimeraient organiser d’autres événements musicaux dès qu'ils en auront l’autorisation, au sortir de la crise. Restez connectés pour suivre leur actu, en tapant notamment CaRockenArdenne sur Facebook.