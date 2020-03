Annulation de l’ "Opération Arc-en-Ciel"

Dans le contexte de la pandémie de Coronavirus (Covid-19), l’asbl Arc-en-Ciel a le regret de devoir annuler l’Opération Arc-en-Ciel. La grande récolte de vivres non périssables devait fêter sa 66ème édition ces 14 & 15 mars 2020.

Arc-en-Ciel est consciente de sa responsabilité dans la préservation de la santé et du bien-être de l’ensemble des citoyens. Elle ne souhaite en aucun cas être vecteur de la propagation du virus et a donc décidé d’annuler la récolte qui se déroule principalement grâce au porte-à-porte réalisé par des milliers de jeunes récoltants.

Cependant, la précarité continue à toucher de nombreux enfants et jeunes. C’est pourquoi, l'asbl encourage le grand public à témoigner plus que jamais de sa générosité :

En sollicitant des entreprises du secteur de l’agro-alimentaire pour qu’elles fassent des dons de vivres non périssables à Arc-en-Ciel .

En faisant un don sur le compte BE47 6300 1268 0080 avec la communication : " Don Opération Arc-en-Ciel 2020 ". L’entièreté des dons, déductibles fiscalement à partir de 40€, servira à redistribuer des vivres non périssables aux associations bénéficiaires.

Rendez-vous les 13 et 14 mars 2021 pour la prochaine Opération Arc-en-Ciel.

À propos de l’asbl Arc-en-Ciel :

Fondée en 1954, l’asbl Arc-en-Ciel est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a pour mission de favoriser l’accès aux activités de loisirs actifs et éducatifs des jeunes et des enfants issus d’institutions travaillant en milieu populaire. L’asbl organise notamment des récoltes de vivres, de jouets et de matériel scolaire, des séjours, des journées de loisirs, des formations d’animateurs et de nombreuses autres activités. Elle regroupe plus de 370 associations membres actives dans les secteurs de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, ce qui représente plus de 25.000 enfants en Wallonie et à Bruxelles. Plus d’infos : www.arc-en-ciel.be & www.facebook.com/Arc.en.Ciel.asbl