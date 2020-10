Annulation de l'édition 2021 du Carnaval d'Arlon

Il est des choses contre lesquelles on ne peut aller. Après concertation et analyse, c’est la mort dans l’âme que le comité carnaval d’Arlon annonce d’ores et déjà l’annulation de l’édition 2021 prévue en mars prochain.

Ce mardi 29 septembre 2020, l’Asbl Arlon Carnaval s’est réunie afin d’examiner la situation actuelle dans laquelle est plongée tout le secteur événementiel depuis un bon bout de temps, afin de pouvoir se positionner quant à l’organisation ou non de son carnaval prévu le week-end du 7 mars 2021.



" Force est de constater que le virus est toujours bien présent et continue de voyager. Nous sommes également dans l’inconnue face à ce virus et à la situation qui pourrait être la nôtre en mars prochain ", explique le Président d’Arlon Carnaval asbl.



Ainsi, après de longues discussions constructives, l’Asbl Arlon Carnaval a pris la douloureuse décision de ne pas organiser l’édition 2021 du carnaval.



" Avant toute autre chose, c’est la sécurité du public face à l’épidémie qui a motivé le choix du comité carnavalesque. " Les risques sanitaires sont beaucoup trop grands et cette épidémie nous bloque réellement ne sachant pas de quoi sera fait l’avenir ", continue le président.



" Le folklore est là et restera là ! "

Une décision difficile à prendre pour tous les membres d’Arlon Carnaval asbl qui seront privés, une deuxième consécutive, de leur festivité préférée. Mais rien n’entame leur motivation ! Même si Arlon est privé de son carnaval depuis deux années, le président et son comité nous assurent que le folklore ne disparaîtra pas! " Le carnaval d’Arlon n’est pas menacé d’une disparition. Nous sommes là et nous resterons là. Il faudra certainement que l’on réfléchisse à se réinventer pour le futur mais nous ferons tout pour relancer notre weekend carnavalesque en 2022, à ce moment, on y verra certainement plus clair. "



Et si les festivités du carnaval sont annulées officiellement, le comité ne manquera pas de marquer sa motivation en 2021, si la situation le permet afin de montrer que le folklore est toujours bien présent dans le chef-lieu.



" Nous verrons ce que nous pourrons faire pour le public ", nous dit le Président. " C’est aussi à eux que l’on pense et nous voudrions les remercier pour le soutien sans faille qu’ils nous témoignent malgré ces déconvenues. Merci également aux autorités et à nos différents partenaires qui nous épaulent depuis le départ ! "