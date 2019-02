Anlier : Perma-Couture spécial pulls chauds !

Vos vieux pulls chauds préférés prennent la poussière dans le fond de votre garde-robe ? Vous ne les mettez plus et pourtant vous n’arrivez pas à vous en défaire ? Bonne nouvelle : ce n’est pas nécessaire ! Nature Attitude – CRIE d’Anlier propose un atelier de transformation de vos lainages usagés pour leur faire peau neuve.

Quel lien avec la permaculture ?

La permaculture est une philosophie qui propose de revoir notre manière d’être, de penser et d’agir dans tous les domaines de la vie humaine : Education, santé, gourvernance, technologies … A l’heure où le pétrole pourrait venir à manquer, repensons notre manière de nous vêtir. En effet, nombre de matières destinées à l’habillement proviennent du pétrole, c’est le cas du polar. Les vêtements voyagent et subissent de nombreux traitements chimiques avant d’arriver dans les rayons des magasins. Sans avoir besoin de connaissances en tricot ou en couture, il est possible de repenser sa garde-robe sous le regard de la transition : récup’, savoir-faire, simplicité, créativité et convivialité !

L’atelier sera animé par Marie Cabanac, créatrice professionnelle, elle développe une mode bio et équitable avec des matières naturelles. Au cours de cet atelier, elle propose d’exposer ses multiples trucs et astuces pour customiser les anciens vêtements et leur donner une seconde vie : le tout sans prise de tête, sans machine, sans prérequis et en toute simplicité. En plus de ce côté pratico-pratique, Marie partagera son rapport fascinant au monde du vêtement : découverte des matières qui énergisent et celle des atouts des vêtements de seconde main pour la santé. Ouvert à tous ! Ados bienvenu-e-s !

Mercredi 6 mars de 09h30 à 16h30 (vacances de Carnaval)

60€ (+ 25€ si vous n’amenez pas vos vieux pulls et vos laines)

Renseignements et inscriptions : joelle.simon@soindesoie.be ou 0495/509.221

Vous souhaitez plus d’infos sur cet atelier ? Contactez Fanny Lecrombs (organisatrice de l’atelier à Nature Attitude) 063 42 47 27 ou Joëlle Simon (vendeuse de la marque Marie Cabanac à Rossignol-Tintigny) au 0495/509.221