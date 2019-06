Animalaine : un salon pas comme les autres à Bizory - Bastogne...

Le dimanche 30 juin 2019, ce sera le 4ème Salon de la Laine et Marché du Terroir chez Animalaine à Bizory (Bastogne).

Celui-ci à pour but de valoriser la laine et le travail autour de celle-ci ainsi que faire connaître les produits artisanaux de notre région.

A partir de 10h00 : animations, restauration, producteurs de la région, marché du terroir, marche houblonneuse apéritive, démonstration, animations pour les enfants, parc moutonnier, visite du musée de la laine et des anciens métiers.

Entrée gratuite.