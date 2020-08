An Pierlé charme « Y’a du Gaume Jazz dans l’Air » - Luxembourg Matin - 12/08/2020 Elle était ce week-end l’une des têtes d’affiche de « Y’a du Gaume Jazz dans l’Air », l’événement musical qui a remplacé le Gaume Jazz Festival 2020. C’est par deux fois qu’An Pierlé s’est produite sur la scène du festival, avec son quartet le vendredi et en accompagnant les « P’tits Gaumais du Jazz » le samedi. La chanteuse gantoise y a présenté ses nouvelles compositions aux relents plus jazzy. Eric Bussienne l’a rencontrée pour ce retour sur scène après une longue absence due aux conditions sanitaires. Avant d’évoquer son expérience avec les « P’tits Gaumais », son nouvel album et ses projets, il lui a demandé tout d’abord si ces premiers concerts « après confinement » lui faisaient du bien…