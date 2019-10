Albert Cougnet : un homme show à Rochefort

Alain Soreil, allias Albert Cougnet, sera sur la scène du cabaret Jean Trancène de Rochefort ce vendredi 4 et ce samedi 5 octobre avec son nouveau spectacle "un homme show"…

Voir Albert Cougnet, sur scène n’a rien de comparable à ses inoubliables apparitions télévisées.



Comédien depuis 30 ans, Alain Soreil écrit, met en scène et interprète ses one man shows avec une exigence propre aux gens de théâtre.



Tout est humour soigné, de bon ton, tantôt tendre, tantôt mordant, jamais vulgaire…



L’artiste joue avec son public, s’échange de complicité, s’attachant à le faire participer sans jamais le mettre mal à l’aise…



Et la sauce prend d’emblée, pour ne plus jamais retomber pendant près de 2 heures !…



Pour voir Alain Soreil, allias Albert Cougnet, rendez-vous au Cabaret Jean Trancène ce vendredi 4 et ce samedi 5 octobre :

Spectacle : 20 €

Diner-spectacle (menu 3 services) : 50 €



Réservation 0495/32.78.08.

info@jeantrancene.be

Cabaret Jean Trancène (Le Ry d’Ave)

Sourd d’Ave, 5 à Ave et Auffe (Rochefort)

www.jeantrancene.be