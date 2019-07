Agriculture, forêt et environnement du 26 au 29 juillet à la 85è Foire de Libramont

La 85ième Foire de Libramont - Luxembourg Matin - 26/07/2019 Ce matin s’ouvre la 85ème Foire Agricole et Forestière de Libramont. Nous étions sur place ce matin en duplex dès l’aube pour découvrir les activités de la Foire et le programme de cette 85ème édition… Philippe Herman a également fait le point avec les organisateurs et, plus particulièrement, l’un des deux co-présidents Jean-François Piérard…