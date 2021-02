Admirer la vallée de la Semois, perché en haut du Rocher du Bohahan

Entre le télétravail, la morosité ambiante et la situation sanitaire qui évolue plutôt lentement, il est parfois conseillé de prendre un bon bol d'air pour se ressourcer. La Gaume, surnommée la petite Provence Belge, sous région à l'extrême-sud de la province du Luxembourg, offre de nombreuses possibilités de randonnées avec 1.200 km d’itinéraires pédestres et cyclables balisés.

Sur les rives de la Semois gaumaise se trouvent les villages de Chiny et de Florenville. Le cours d'eau serpente dans la vallée et c'est tout en haut du rocher de Bohahan qu'on l'admire le mieux. Confondu à tort avec un dolmen, le point de vue offre une vision à 360° de la vallée. La promenade débute dans le village de Laiche, à quelques minutes en voiture de Florenville. Elle s'effectue majoritairement dans la forêt et le long du cours d'eau, tranquille mais sauvage, même si quelques routes goudronnées ou à-travers champs subviennent parfois.

Si ce n'est pas la promesse d'un panorama a couper le souffle qui poussera à s'embarquer dans une balade sauvage, c'est peut-être celle de la température. Telle une peinture à ciel ouvert, la Gaume est connue également pour son microclimat, protégée des vents du nord par un massif forestier. Toute l'année, l'air y est plus doux qu'ailleurs en Wallonie. La faune et la flore y sont par ailleurs extrêmement riches, entre plantes sauvages et autres renards ou blaireaux.

La balade, entre 6 et 10 kilomètres, est cependant déconseillée aux poussettes.