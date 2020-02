Action Job Etudiant en province de Luxembourg : tout savoir sur le travail étudiant - © Tous droits réservés

Action Job Etudiant en province de Luxembourg - Luxembourg Matin - 14/02/2020 La semaine du job étudiant en province de Luxembourg va se dérouler du mercredi 19 février au mercredi 04 mars. On peut même appeler cela une double semaine. 13 Actions Job Etudiant sont proposées dans toute la province (Arlon, Aubange, Bastogne, Fauvillers/Martelange, Florenville, Habay, Houffalize, Neufchâteau, Paliseul, Vaux/Sûre et Virton). Deux nouvelles actions sont organisées à Bertrix et Léglise pour cette édition 2020. Mais cette semaine du job étudiant, elle consiste en quoi ? La réponse de Benoit Bouvy, d'Infor Jeunes Luxembourg, dans Luxembourg Matin...