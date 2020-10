Action ciné en province de Luxembourg - Luxembourg Matin - 14/10/2020 La province de Luxembourg lance une action pour la relance des cinémas, dan la continuité de la campagne "A 2 pas de chez moi" Tout l’été, la Province de Luxembourg et Idélux ont invité les citoyens à consommer local pour soutenir les commerçants, l’Horeca, les acteurs culturels et touristiques. La campagne " Je consomme à 2 pas de chez moi " a pour objectif de créer un formidable mouvement de prise de conscience et de solidarité citoyenne. Une action autour du livre a été mise en place, pour un livre acheté, vous receviez un billet de tombola pour gagner des bons d’achat. La Province a offert 450 bons d’achat. Concernant les cinémas, après plusieurs réunions avec les gérants des salles luxembourgeoises, il y avait une grosse demande pour les aider à essayer de faire revenir le public dans les salles. Un concours est lancé ce 14 octobre sur les réseaux sociaux pour faire gagner des places de cinéma dans le cinéma de son choix. Le principe, premier servi, premier gagnant. Ce 14 octobre les internautes seront invités à remplir un formulaire (par cinéma) en ligne pour gagner une place de cinéma dans le cinéma de son choix, tous les cinémas de la Province participent. Il y aura un formulaire par cinéma, les 100 premiers à remplir le formulaires recevront une entrée, ils pourront aller voir le film de leur choix à la séance de leur choix. Les entrées devront être utilisées pour le 31 décembre au plus tard Listes des cinémas participants : Cinébouillon de Bouillon. CinéXtra de Bastogne. Cinéma Nos Loisirs de Saint-Mard. Cinéma Patria de Virton. Cinéma Le Foyer de Habay. Ciné Espace d’Arlon. CinéPointCom de Libramont. CinéPointCom de Marche. Cinéma Le Plaza de Hotton. Ecoutez Lindsay Wauthier des secteurs Jeunesse, cinéma, Impression de la proVince de Luxembourg, invitée de Luxembourg matin ce mercredi Toutes les infos à retrouver sur www.a2pasdechezmoi.be