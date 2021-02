"Accroche ton origami" : un hommage collectif aux disparus de la pandémie en province de Luxembourg

"Accroche ton origami" : un hommage collectif aux disparus de la pandémie en province de... La plate-forme de concertation des soins palliatifs de la province de Luxembourg lance le mouvement « Accroche ton origami ». Le but est de rendre un hommage collectif et ce de manière symbolique aux personnes décédées du Covid 19 depuis presque un an. Kee Sung Cailteux, la coordinatrice de la plate-forme, nous a présenté l'opération...