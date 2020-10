Puisque la crise sanitaire ne nous permet plus d'apprécier les activités en intérieur, autant profiter des belles après-midi d'automne afin de découvrir le patrimoine de notre région. Le Domaine provincial de Mirwart est l'espace parfait pour les curieux voulant admirer la faune et la flore luxembourgeoise lors d'une promenade de saison. La nature est effectivement reine dans cet endroit calme et serein.

Caché au coeur d'une forêt de 1350 hectares de feuilles et de résineux, le Domaine de Mirwart est accessible facilement au grand public et compte plusieurs promenades en son sein. Près de 35 étangs y sont alimentés par le tumultueux Marsoult, petit ruisseau sauvage qui se jette dans la Lomme. On entend dire que les truites sont reines à Mirwart : ces étangs, aux abords remplis d'aulnes et de saules, sont en effet dédiés à la truite "fario", dont les spécialistes de la pisciculture s'occupent affectueusement. 8 à 10 tonnes de truites en sortent chaque année. Les promeneurs pourront trouver sur leur route de nombreuses informations sur son alimentation et son cycle de reproduction.

Les couleurs d'automnes et les truites ne sont cependant pas les seules choses à découvrir à Mirwart. Ce vaste domaine abrite également un patrimoine historique remarquable, caché aux quatre coins de la forêt : glacière, vieux ponts, haut-fourneaux... Autant de traces de vie laissées par nos ancêtres. Au détour des nombreux hêtres et chênes, un rucher didactique est également accessible, avec un local d'observation. Les promeneurs pourront y découvrir une abeille indigène, dite "la noire du pays".



Un livret didactique propose différents itinéraires, dont la longueur varie de 5 à 12 kilomètres.