6 louveteaux arctiques pour la réouverture du Parc Animalier du Domaine des Grottes de Han

Suite aux récentes décisions gouvernementales, le Domaine des Grottes de Han est très heureux de pouvoir à nouveau partager les vastes espaces verts de son Parc Animalier avec ses visiteurs, depuis jeudi dernier. Une réouverture, avec un magnifique cadeau de " Dame Nature ": 6 louveteaux arctiques y sont nés récemment et explorent d’ores et déjà leur espace de vie pour le grand bonheur de leurs observateurs !

En avril dernier, 6 louveteaux arctiques sont nés dans le Parc Animalier du Domaine des Grottes de Han. Et les nouvelles les concernant sont excellentes ! Les 6 bébés se portent à merveille et animent leur territoire de leurs explorations et de leurs chamailleries.





Keysa, la femelle, est entrée en tanière le 14 avril 2020 et aurait mis bas le jour même, au vu du comportement des autres loups autour de la tanière. Après plusieurs jours sans en sortir, elle est aperçue avec des mamelles bien visibles, signe d’une naissance présumée. Le 8 mai, un premier louveteau pointe le bout de son nez et le lendemain, les soigneurs, à l’affût, en observent pas moins de 6 ! En pleine forme, les 6 bébés explorent leur espace de vie et y déambulent sous le regard bienveillant de leur parents, Keysa et Geri. Un spectacle attendrissant dont les visiteurs profitent depuis la réouverture du Parc Animalier, le jeudi 21 mai dernier.

Important : Pour l’instant, seul le Parc Animalier peut accueillir des visiteurs. La Grotte de Han reste fermée jusqu’à nouvel ordre.