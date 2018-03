Ce mardi entre 6h et 8h, David Martin, Président du "Festival du Rire de Bastogne" (du 22 mars au 7 avril), était notre invité "fil rouge" en direct sur Vivacité et TV Lux... Une 5e édition qui rassemblera plus de 30 humoristes dont Anne ROUMANOFF, Roland MAGDANE, Laura LAUNE, François-Xavier DEMAISON, Freddy TOUGAUX, et un certain P.E. que vous avez d'ailleurs pu entendre aux alentours de 6h50 !

