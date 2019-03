36e Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté à Luxembourg

C'est sans doute la fête populaire la plus importante au Grand-Duché de Luxembourg. A partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche soir, les halls de LuxExpo vont vivre au rythme des différentes communautés culturelles du pays. A l'initiative du Claé, le Comité de Liaison des Associations d'Etrangers, le 36e festival des Migrations de la Culture et de la Citoyenneté permettra au public de la Grande Région de découvrir toutes les facettes des cultures représentées sur le territoire grand-ducal, que ce soit au niveau gastronomique, artistique ou artisanal.

Eric Bussienne a rencontré Kristel Payroux, l'une des responsables du Claé :