34 familles en route vers le zéro déchet à Attert !

La quantité de déchets produits en moyenne de la zone AIVE est de 577,06 kg par équivalent/habitant. C’est beaucoup trop ! La prévention des déchets est d’ailleurs aujourd’hui prioritaire tant dans la Directive européenne que dans le Plan wallon des déchets - ressources.

Dans ce cadre, la commune d’Attert s’est lancé dans le projet " Commune Zéro Déchet " du SPW encadrée par l’asbl Espace Environnement. En janvier dernier, la commune a lancé une action emblématique : un défi " Familles zéro déchet ". Trente-quatre familles s’y sont inscrites ! Familles nombreuses ou sans enfant, étudiants ou retraités, tous ont accepté de relever le défi du zéro déchet et de changer progressivement leurs habitudes en matière d’achats alimentaires et de consommation en général.

Première étape du défi : peser leurs déchets pendant 15 jours afin d’avoir un point de comparaison avant/après. Cette phase a déjà suscité nombre de commentaires : " C’est une bonne prise de conscience ", " Je ne m’y attendais pas, le volume de déchets est important, c’est choquant ", " Surprise ! Nous sommes encore plus motivés ! ". Le 20 mars dernier, les résultats des pesées ont été présentés aux familles qui se sont rassemblées par sous-groupes pour réfléchir aux actions à mettre en œuvre : achats en vrac, compostage, cuisine antigaspi… Du sur-mesure !

Pendant le défi, les familles sont accompagnées par la commune d’Attert, le Parc naturel de la Vallée de l’Attert, l’AIVE et Nature Attitude. Sont aussi proposés aux familles, des conférences et des ateliers afin de les aider dans leur cheminement vers le zéro déchet : désencombrement, atelier anti-gaspillage alimentaire, fabrication de produits d’entretien, compostage, visite du centre de tri… Un groupe d’action citoyenne collective s’est également constitué pour réfléchir plus profondément à notre mode de consommation. À la fin du défi, les familles seront invitées à repeser leurs déchets et constater le chemin parcouru ! Ce défi est aussi l’occasion pour les familles de partager leurs expériences et ainsi sensibiliser leur entourage à la réduction des déchets.

Par ailleurs d’autres actions pour diminuer la quantité de déchets sont étudiées sur le territoire d’Attert et au sein de l’administration communale comme par exemple la fourniture de gobelets réutilisables pour les associations ou encore la dématérialisation du bulletin communal.

L’AIVE quant à elle espère pouvoir aussi développer ce type de projet dans d’autres communes prochainement pour qu’un maximum de citoyens s’engage vers le zéro déchet.

Toutes les infos sur le site www.attert.be ou Facebook Attert zéro déchet