3 églises vous ouvrent leurs portes ce weekend dans la commune de Libramont...

Libramont : journées Eglises Ouvertes ces 1er et 2 juin - Luxembourg Matin - 31/05/2019 Ces 1er et 2 juin, l’évènement Eglises ouvertes aura lieu. L’Office du Tourisme de Libramont-Chevigny a décidé d’y participer et met à l’honneur trois édifices : la chapelle Notre-Dame de Lorette, la chapelle Notre-Dame de Lhommal et l’église Saint-Pierre-aux-Liens. Pauline Meunier de l'Office du Tourisme de Libramont était notre invitée ce vendredi matin...