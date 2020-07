"24h Everesting for CMH" à Harre (Manhay) - Luxembourg Matin - 17/07/2020 Maxime Burette a 34 ans et est professeur d'éducation physique. Cet habitant de Harre (Manhay), qui a été touché par la Covid-19, a décidé de se lancer un défi sportif pour ce week-end des 18 et 19 juillet 2020 : rouler à vélo pendant 24h d’affilée dans la côte de son village (Harre), et ce, au profit du Centre Médical Héliporté (CMH) de Bra-sur-Lienne. Maxime Burette était l'invité de Philippe Lorain ce jeudi vers 6h20 :