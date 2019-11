22ème "International Motor Show" ce week-end à Luxembourg

Le temps passe, les mœurs évoluent, les modes se font et se défont… mais une poignée d’événements de qualité gardent le cap. Au Grand-Duché de Luxembourg, c’est le cas de l’International Motor Show (IMS) organisé depuis plus de 20 ans par l’équipe de Pole Position. Le rendez-vous des passionnés d’autos et de motos continue de faire rêver, au point de s’imposer comme un passage incontournable dès l’instant où les compétitions et autres manifestations réservées aux deux et quatre roues s’achèvent à l’entrée de l’hiver. Chaque année, le public – plus de 30.000 personnes ! – pousse les portes de Luxexpo - The Box, à un jet de pierre de l’aéroport, pour s’en mettre plein la vue et les oreilles, non sans rouvrir avec délectation le grand livre des souvenirs.

Ces vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 novembre, ce sera reparti pour un tour, en célébrant les 8 décennies de présence du pétrolier Total sur le territoire grand-ducal. Pour l’occasion, et entre-autres vedettes, l’impressionnante Peugeot 208 Pikes Peak de Sébastien Loeb sera exposée pour la première fois dans le cadre de l’IMS !

Parmi les bolides immanquables de ce millésime, on pointe les Audi engagées par l’équipe belge WRT, qui célèbre cette année son 10ème anniversaire sur la scène internationale, et même mondiale ! Pour l’occasion, une RS 5 DTM, une R8 LMS GT3 et une GOLF GTI TCR seront présentées… alors que le team tentera de s’illustrer lors de la FIA GT World Cup à Macao le même week-end ! Joli tour de force, et superbe preuve de confiance envers l’organisation luxembourgeoise.

Ajoutez à cela la Ford Fiesta WRC 2019 d’Elfyn Evans et Teemu Suninen fièrement présentée par le Garage Wengler, et vous avez un premier aperçu des stars attendues… Parmi les fiertés locales, la Porsche Supercup du Luxembourgeois Dylan Pereira, star de la Porsche Mobil 1 Supercup en lever de rideau des Grands Prix de Formule 1, ne manquera pas d’attirer les regards… en présence de son dompteur, le tout sur le stand de l’Automobile Club de Luxembourg (ACL) !

Sur deux roues, c’est le motocross qui sera à l’honneur, avec l’exposition d’une… centaine de machines qui ont fait l’histoire de la discipline ! Magique… Et si vous êtes plutôt ‘vitesse pure’, pas de souci, les petites cylindrées qui ont animé et animent encore le Continental Circus depuis 1949 s’exhiberont elles aussi, qu’il s’agisse des 50cc, 125cc ou Moto3 ! De quoi proposer un écrin exceptionnel pour les stands Ducati, Yamaha, Triumph, KTM, Husqvarna, Can-Am, Kawasaki, Harley Davidson, mais aussi Indian, qui débarque avec fracas au Grand-Duché. Et ça va se savoir…

Ajoutez à cela un panel comme de coutume varié de voitures d’exception, de Ferrari à Lamborghini en passant par Bentley, McLaren, Mercedes-AMG et bien d’autres, de bolides évoluant en circuit, en course de côte, en endurance et en rallye, et la présence du Club Porsche Luxembourg, du Lotus Club, de Ferrari Friends des propriétaires d’Abarth, mais aussi, grâce au dynamique Fan Club Walter Rörhl luxembourgeois, une dizaine de mythiques Groupe B, stars des rallyes mondiaux de 1982 à 1986, etc., et vous constaterez que les cerises sur le gâteau seront décidément nombreuses…

"Ah oui, à l’International Motor Show Luxembourg, on a la bougeotte", s'exclame Francis Detaille, le "boss" de l'événement ! Pas question en effet pour les organisateurs de miser sur une exposition uniquement statique. Cette année encore, la cour intérieure se muera en ‘Action Zone’ où il fera bon se presser au portillon au gré des spectacles de Drift et de Kart-Cross, alors qu’à l’intérieur des halls, le Circus Trial Tour, proposé en étroite collaboration avec Monster, verra ses acteurs défier les lois de l’équilibre et de la gravité.

Vous n’en avez pas encore assez ? Sachez que les plus jeunes auront l’occasion de démontrer eux aussi leur talent sur la piste de voitures téléguidées, et qu’un hall sera comme de coutume réservée aux réalisations les plus extrêmes des fans de Tuning, pour lesquels l’International Motor Show Luxembourg reste un passage obligé depuis toujours.

Il ne vous reste plus qu’à noircir ou encoder les dates des 15, 16 et 17 novembre dans vos agendas… et vous apprêter à vivre une nouvelle expérience 100% passion sans la moindre modération. C’est ça, l’esprit IMS Luxembourg ! Et ça fait plus de deux décennies que ça dure…

Infos pratiques :

International Motor Show - Luxembourg

Plateau du Kirchberg - LuxExpo/The Box

Accès : Autoroute A1-E411, Sortie 8, Suivre Kirchberg, FOIRE-MESSE



Vendredi 15 novembre de 13h à 20h

Samedi 16 novembre de 10h à 20h

Dimanche 17 novembre de 10h à 19h

Billetterie : Adulte (plus de 18 ans) 18 euros / Jeune (8 à 17 ans) 15 euros / Moins de 8 ans gratuit.

Préventes (accessibles sur www.international-motorshow.com) : Adulte 16 euros / Jeune 13 euros.

Ces billets sont valables pour les 4 parties de l'International Motor Show ( l'Euro Racing Show, le Live Motor Show, le Classic Car Show et le Top Tuning Show )

Organisation : Pole Position sa



Ce mardi aux alentours de 6h20, Philippe Lorain a passé un coup de fil en direct à Francis Detaille, organisateur de l'International Motor Show, salon qu'attendent tous les passionnés d'auto/moto de loisirs, de sport, de collection, de compétition... et qui sera de retour ces 15, 16 et 17 novembre à Luxembourg-Kirchberg :