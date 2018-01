21e Salon Batimoi au Wex (du 26 au 29 janvier)

Vous rêvez de construire, de rénover ou de chouchouter votre habitat ? BATIMOI vous donne les clés pour mettre en œuvre tous vos projets…

Chaque année, depuis 20 ans, le Salon BATIMOI vous invite à vivre pleinement vos projets ! Du 26 au 29 janvier, les quelque 200 exposants réunis au WEX à Marche-en-Famenne présenteront une multitude de solutions concrètes aux candidats bâtisseurs et aux passionnés de rénovation.

BATIMOI fait rayonner tous les acteurs de la filière, des artisans aux grandes enseignes.

Durant 4 jours, ces professionnels vous dévoileront leurs nouveautés, partageront leur savoir-faire et vous conseilleront sur les dernières tendances en matière de construction traditionnelle et durable, de rénovation, d’extension, mais aussi d’aménagement des espaces de vie intérieurs et extérieurs. L’occasion de comparer des dizaines de projets constructifs, de découvrir et tester une large gamme des produits et matériaux. Et surtout, l’opportunité d’avoir un contact direct avec des fournisseurs et des entrepreneurs à votre écoute.

Grâce au profil et à la variété des exposants, vous repartirez du salon avec des conseils concrets, des devis et surtout, des contacts de référence qui vous permettront d’avancer dans la concrétisation de vos projets.

Riche de son expertise et du soutien de nombreux partenaires des filières de la construction, BATIMOI est Le rendez-vous phare de la construction en Wallonie.

Préparez efficacement votre visite au salon via batimoi.be

À une époque où le temps est compté, il est important de bien préparer sa visite sur un salon. Le nouveau site www.batimoi.be vous guide adroitement pour optimiser vos contacts, une fois sur place. Découvrez la liste complète des entreprises présentes, sélectionnez les produits et les exposants qui répondent le mieux à vos envies et faites déjà votre "marché" grâce à un système de favoris qui vous permet de recevoir votre sélection d’exposants par email ou directement en PDF.

FOCUS 2018 : la rénovation intérieure et les piscines

Parallèlement au volet commercial, les organisateurs du Salon BATIMOI veillent à compléter l’information des visiteurs par la mise en place d’un programme de conférences. L’occasion d’aller chercher une information pertinente auprès des nombreux experts. Plusieurs thématiques sont à l’honneur avec, cette année, un focus particulier sur l’aménagement des espaces de vie intérieurs et le secteur des piscines.

Rénover et optimiser les espaces de vie intérieurs

Après plusieurs années, votre habitat ne répond plus toujours à vos attentes. Vous avez envie de moderniser votre intérieur, de revoir l’agencement et le volume de certaines pièces, de rendre vie à des espaces perdus ou d’aménager les combles. Mais plusieurs questions vous trottent dans la tête : par où commencer, combien cela va-t-il coûter, faut-il faire appel à un architecte, quelles sont les tendances en 2018 ?

Cette thématique sera au cœur de plusieurs conférences :

Le design d’espaces, une opportunité pour l’entreprise et ses clients/collaborateurs

L’aménagement d’espaces intérieurs en bois

Conseils et bonnes pratiques avant de vous lancer dans un projet de rénovation ; l’importance de l’accompagnement par un architecte ou un architecte d’intérieur

Les piscines, un secteur en plein boum

L’aménagement des piscines a le vent en poupe ces dernières années. Vu la complexité croissante de la construction de piscines (traitement de l’eau, techniques de chauffage, électricité…), il est important de faire appel à une entreprise compétente. Pour aider le particulier dans ce choix, un Groupement des Entreprises Générales de "Construction de piscines"a été créé au sein de la Confédération de la Construction. Il donne aux clients les garanties nécessaires en matière de compétence, de professionnalisme et de service après-vente.

Deux conférences viendront alimenter cette thématique :

L’une à l’attention des professionnels : l’occasion de présenter ce nouveau Groupement, le support du CSTC pour les normes techniques et la mise en place du Plan Piscines du Gouvernement wallon

L’autre à l’attention des visiteurs : présentation des tendances 2018 et conseils pratiques avant d’investir

Les jeunes, ambassadeurs des métiers de la construction

Ils sont compétents, motivés et prêts à se lancer dans la profession. BATIMOI continue à investir dans la jeunesse en accueillant à nouveau le Challenge Bois 2018, une compétition de haut vol avec, comme défi, la réalisation d’une structure en bois à escalader pour faire tinter une cloche située à 6m de distance et 5m de hauteur. Également au programme, les présélections nationales WorldSkills Belgium dans les disciplines suivantes : carrelage, installations électriques, plafonnage, peinture, maçonnerie et menuiserie. Venez nombreux pour les encourager ! Parallèlement, de nombreuses démos sur les métiers seront animées par les centres de formation.

PROGRAMME BATIMOI 2018

Vendredi 26 janvier

12H00 à 14H00 – Salle de conférence Palais 3

Le design d’espaces : une opportunité pour l’entreprise et ses clients/collaborateurs ?

Lorsque l’on souhaite aménager des bureaux, un espace de vie ou une zone d’accueil, il ne suffit pas d’acheter quelques meubles ou de repeindre les murs… L’apport d’un professionnel, qu’il se nomme designer d’espace ou architecte d’intérieur, permet d’obtenir de meilleurs résultats, tenant compte notamment des contraintes techniques et budgétaires.

Luxembourg Creative et Wallonie Design vous proposent de creuser cette thématique et de l’illustrer à l’aide d’exemples concrets.

Inscription : luxembourgcreative@ulg.ac.be

Organisation : Luxembourg Creative

14H00 à 15H30 – Salle de conférence Palais 5

L’Avenir de nos piscines en Wallonie

En juin dernier, la Confédération Construction a créé en son sein un Groupement des Entreprises Générales de "Construction de piscines". Ce "label" doit aider le client dans son choix et lui apporter les garanties nécessaires. Le Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) apportera aux entrepreneurs toute son expertise. Il sera suivi par la présentation du Plan Piscines décidé par le Gouvernement wallon et dont l’objectif est la rénovation du parc des piscines publiques en réduisant la consommation énergétique et en favorisant l’utilisation des énergies renouvelables.

Programme :

Introduction par Monsieur Bavo Nachtergaele , Président (Willy Naessens Swimming Pool)

Présentation du Groupement des Entrepreneurs Généraux de Constructeurs de Piscines par Monsieur Patrice Dresse , Directeur général FEGC

Intervention du CSTC par Madame Pascale Steenhoudt sur les points suivants : a spects normatifs et réglementaires de la construction de piscines, étanchéité des cuves de piscines, qualité de l’eau pour éviter les dégradations

Présentation du Plan Piscines par Madame Bénédicte Vanderzeypen, Service Public de Wallonie

Inscription souhaitée : fegc@confederationconstruction.be

Organisation : Groupement des Entreprises Générales de "Construction de Piscines"

15H30 – 16H15 – Salle de conférence Palais 3

La stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme des bâtiments

La stratégie wallonne à long terme pour la rénovation énergétique des bâtiments a été actée par le Gouvernement le 20 avril dernier. Elle fixe des objectifs de rénovation à long terme (2050) pour l’ensemble du parc de bâtiments résidentiel et non résidentiel. Elle propose également un large panel de mesures et actions destinées à stimuler les rénovations dans une réflexion globale et cohérente, dans un souci d’amélioration du confort, de réduction des impacts environnementaux et de diminution de la dépendance énergétique de la Région.

Par Céline Renard, Attachée – Architecte Service public de Wallonie, territoire, logement, patrimoine, énergie

Organisation : Service public de Wallonie

Samedi 27 janvier – Salle de conférence Palais 5

14H00 à 14H45

Présentation de la loi du 31 mai 2017 relative à l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale pour les entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers.

À partir du 1er juillet 2018, ces professionnels du secteur de la construction de travaux immobiliers seront soumis à l‘obligation de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité décennale. Bien que cette loi instaure principalement un nouveau régime pour les entrepreneurs et autres prestataires du secteur de la construction, elle remanie également de manière non négligeable la situation des architectes, modifiant la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte.

Quels sont les impacts de cette nouvelle loi pour les entrepreneurs et autres prestataires du secteur de la construction ? À quels changements les architectes doivent-ils faire face ?

Par Bruno Vincent, Avocat

Organisation : Build & Law

15H00 à 16H00

Vous rêvez d’une piscine ? Tendances et conseils avant d’investir.

Avec quelque 2.000 piscines construites en 2017, soit une croissance de 20% par rapport à 2016, le secteur des piscines est en plein boum. Le réchauffement climatique et les faibles taux d’intérêt pourraient expliquer cet engouement.

Mais avant de se lancer et vu la complexité croissante de la construction d’une piscine (multitude de modèles, traitement de l’eau, chauffage, budget…), il est important de bien se renseigner auprès d’entreprises compétentes.

Trois piscinistes, présents à BATIMOI, feront le point sur les tendances actuelles :

La filtration biologique de nouvelle génération, l’alternative aux techniques désinfectantes, p ar Quentin Brouillard, Aquatic Science, partenaire de EGO Installations

Conseils avant de faire l’achat d’une piscine et les tendances actuelles, p ar Christelle Riche , Aménagement Pascal Riche

Piscines en béton, une solution pour le long terme, par Bavo Nachtergaele, Willy Naessens Swimming Pool

Organisation : BATIMOI

16H30 à 17H30

L’aménagement d’espaces intérieurs en bois

Du sol au plafond, en passant par les murs et le mobilier, le bois s’installe durablement dans votre habitat. Mais avez-vous déjà pensé à utiliser du bois usagé ou de récupération pour habiller votre intérieur ? Ou à créer vous-même votre propre mobilier ? De nombreux concepts design durables et personnalisés sont aujourd’hui disponibles sur le marché.

Venez les découvrir :

L’usage de la palette revisitée, par Jacques et Benoît Lahaye, Palettophile.

Cette jeune entreprise conçoit du mobilier design et écologique au départ de palettes industrielles recyclées auxquelles elle confère une véritable plus-value.

Des meubles en bois sur mesure, par Marijke Serrien, gérante d’Almaco Intérieur.

Planchers, parquets, meubles de cuisine, de salles de bain, pour la chambre ou le salon, Almaco Intérieur propose une large diversité d’aménagements intérieurs dans de nombreuses essences, en privilégiant les bois locaux ou, à tout le moins, européens. Disposant de ses propres architectes d’intérieur, l’atelier accompagne ses clients pendant toute la durée du projet d’aménagement.

Présentation de produits d’aménagement intérieur en bois et d’un outil permettant de créer son propre mobilier design, par Marc Wilmet, directeur opérationnel de Scidus.

Scidus est l’une des premières scieries à disposer de la marque wallonne "Bois local". Elle propose une large gamme de produits à base de bois massif 100% belge pour de nombreuses applications en aménagement intérieur. Par ailleurs, Scidus vient de développer Hewy, un outil en ligne permettant de concevoir son propre mobilier.

Organisation : Ligne Bois

Dimanche 28 janvier – Salle de conférence Palais 5

14H00 à 14H45

Vous avez le projet d’installer ou de rénover votre cuisine ou votre salle de bain ?

Mais par où commencer ? Et surtout avec quel budget ? Faut-il faire appel à un architecte ou suffit-il de sélectionner un cuisiniste ou un professionnel en sanitaire ? Cette conférence vous guidera dans votre cheminement pour mener à bien votre projet tout en vous présentant les dernières tendances.

Organisation : Cuisibains

15H00 à 16H00

Rénovation et aménagement des espaces de vie intérieurs : conseils et bonnes pratiques

Quel point de départ, faut-il faire appel à un architecte, quel budget… ces questions vous trottent dans la tête ?

L’objectif de cette conférence est de partager avec vous les bonnes pratiques à suivre avant de vous lancer dans des travaux de rénovation intérieur. Nous avons fait appel à trois professionnels qui pourront chacun, en fonction de leur rôle respectif, démontrer l’importance de l’accompagnement dans la concrétisation de votre projet

Pierre Poncelet, Architecte

Son rôle : lister les fondamentaux (obligations légales), estimer le projet en tenant compte des contraintes techniques (stabilité, isolation thermique et acoustique, techniques spéciales, …), planifier les intervenants, assurer le suivi du chantier…

Aurélie D’Aries, Architecte d’intérieur et scénographe

Son rôle et ses missions par rapport à celles de l’architecte, cerner les attentes du client, assurer le suivi d’un chantier de A à Z en corrélation avec l’architecte (plans, 3D, choix des matériaux et du mobilier).

Florence Chenoix, Décoration et aménagement intérieur

Le rôle d’une entreprise de finition : donner les conseils pour poser les bons choix en peinture, revêtements de sols, décoration… Assurer le suivi avec l’architecte, l’architecte d’intérieur et le client.

Organisation : BATIMOI

16H30 à 17H30

Infos pratiques à prendre en compte avant l’achat d’une maison

Didier Hermans, Directeur de Bati-Info, vous rappellera toutes les précautions à prendre en compte avant d’acheter une habitation. Il vous informera sur les différentes options possibles, les nouveaux règlements à respecter ainsi que les primes et incitants fiscaux dont vous pourrez bénéficier.

Organisation : Bati-Info

Lundi 29 janvier - Salle de conférence Palais 5

11H00 à 12H30

Quelles formations pour les jeunes dans la filière bois en Wallonie ?

L’avenir de la filière bois passe par le développement du savoir-faire, des connaissances et des compétences sur notre territoire. Le Centre de Compétence Forem Wallonie Bois, Woodwize et l’Office économique wallon du bois dressent l’état des lieux des formations offertes aux jeunes en Wallonie.

Julien Neulens, Médaille d’Excellence en Menuiserie au Mondial des Métiers d’Abu Dhabi, partagera son expérience du métier.

Organisation : Office économique wallon du bois

FOCUS : LES JEUNES ET LES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION

Vendredi 26 janvier, de 14H00 à 18H00 - Palais 6

Challenge Bois "Un autre son de cloche"

Cette 3ème édition rassemblera des étudiants ingénieurs civils et ingénieurs civils architectes de l’ULiège et des ingénieurs “Construction" de l’HELMo. Ils seront épaulés par des étudiants en menuiserie-ébénisterie de l’Institut Saint-Roch de Marche-en-Famenne.

Leur défi ? Réaliser une structure en bois à escalader pour faire tinter une cloche située à 6 mètres de distance et 5 mètres de hauteur.

Le Prix du "Dimensionnement" sera attribué à toutes les équipes ayant pu faire sonner la cloche sans rupture de leur structure.

Venez nombreux, le vendredi après-midi, pour vivre en live la finale d’une compétition qui promet d’être fracassante !

Organisation : ArGEnCo de l’Université de Liège, A.S.B.L. Ressources naturelles Développement (RND) et BATIMOI.

Dimanche 28, de 10H00 à 18H00 et lundi 29 janvier, de 11H00 à 18H00 - Palais 6

WorldSkills Belgium : présélections nationales

Pour la 3ème année consécutive, BATIMOI accueille les présélections pour les Startech’s Days. Durant ces deux journées, vous pourrez suivre les réalisations de ces nombreux jeunes qui ont fait le choix de briller dans les métiers de la construction. Véritables ambassadeurs de leur métier, ils tenteront de décrocher leur ticket pour le Championnat des Métiers dans les disciplines suivantes : carrelage, installation électrique, plafonnage, peinture, maçonnerie et menuiserie.

Parallèlement, d’autres métiers de la construction seront valorisés lors des nombreuses démonstrations organisées en collaboration avec les centres de formation : vitrerie, couverture et taille de la pierre.

Organisation : WorldSkills Belgium et BATIMOI

Ladies Day, votre journée 100 % féminine et gratuite

Lundi 29 janvier, de 13H00 à 17H30 – Salle de conférence Palais 5

Pour vous mesdames, une après-midi 100 % féminine et gratuite. Profitez de votre visite à BATIMOI pour apprendre les rudiments du bricolage et vous enrichir de trucs et astuces pour ranger efficacement votre maison !

Les Débrouillardes "Le bricolage en 30 minutes"

Ateliers pratiques :

13H00 – 15H00 – 17H00 : initiation plomberie - comment monter et démonter un robinet.

14H00 – 16H00 : initiation électricité - comment construire une lampe de chevet.

Organisation : Les Débrouillardes

Elodie Wery "Au secours, ma maison déborde !"

15H30 à 17H30 : Atelier-conférence dédié au "Home Organising"

Trop de jouets, trop de matériel, trop de vêtements, trop de produits, trop de gadgets…

Trop de fatigue, trop de stress, trop de conflits…

Que faire ? C’est en partant de son expérience personnelle qu’Elodie Wery a inventé son métier : le "Home Organising". Profitez de ces deux heures pour en savoir plus sur l'art du désencombrement et du rangement de son habitation.

Organisation : Elodie Wery

Batimoi en pratique :

Quand ?

Vendredi 26 janvier de 14h00 à 21h00

Samedi 27 et dimanche 28 janvier, de 10h00 à 19h00

Lundi 29 janvier, de 11h00 à 18h00

Où ?

WEX (Wallonie Expo S.A.)

Rue des Deux Provinces, 1

6900 Marche-en-Famenne

A quel prix ?

Sur place : 6 €

Prévente en ligne : 3 €

Enfants de moins de 12 ans : gratuit

www.batimoi.be