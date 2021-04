20 défis pour les 20 ans du Parc naturel des deux Ourthes

Souvenez-vous, le Parc naturel des deux Ourthes a été créé officiellement le 12 juillet 2001.

Cette année est donc l’année de son vingtième anniversaire !!! Une année particulière étant donné la pandémie, c’est pourquoi le Parc propose de garder le lien au travers d’une série de défis à faire en toute sécurité et en famille. En tout 20 défis pour commémorer les 20 ans d’existence.

L’idée est de vous faire découvrir ou redécouvrir le Parc naturel d’une façon ludique et de partager votre expérience avec l’équipe du PNDO. Les défis sont à réaliser d’ici la fin de l’année. Et les 3 personnes, qui auront relevé le plus de défis, recevront un prix. Et pour chaque épreuve, il vous est demandé d’envoyer une photo à l’adresse mail suivante : michelle.paligot@pndo.be

Pour avoir la liste des défis, rendez-vous sur la page Facebook du Parc naturel des deux Ourthes et sur leur site internet.