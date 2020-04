18 tonnes de gel hydro-alcoolique produites à l'usine de L'Oréal à Libramont

Le Groupe L’Oréal a annoncé un vaste plan européen de solidarité pour soutenir la lutte contre le COVID-19.

L’usine de Libramont participe à cet effort et produit du gel hydro-alcoolique. 18 tonnes seront données aux autorités fédérales dans les prochains jours. Au total, quelque 3.000 tonnes de gel sont produites par le groupe à travers le monde et distribuées à ceux qui se battent en première ligne.

Dans son plan européen de solidarité, le Groupe l’Oréal a pris des mesures venant en aide à tous les acteurs touchés par le COVID-19 : les autorités sanitaires européennes par la production en grande quantité de gel hydro-alcoolique; les personnels de santé et les pharmaciens par l’approvisionnement en gel hydro-alcoolique La Roche Posay; les acteurs de la distribution alimentaire par la mise à disposition des gels hydro-alcoolique Garnier destiné à la protection de leurs employés; les PMEs des circuits de distribution du groupe (salons de coiffure, parfumeries,…) qui verront leurs créances gelées jusqu’au redémarrage de l’activité ; les fournisseurs les plus fragiles du groupe en faveur de qui le règlement comptant sera systématisé; et les plus démunis par l’intermédiaire de la Fondation L’Oréal qui a fait un don d’un million d’euros aux associations engagées dans la lutte contre la précarité.

Libramont partie prenante de l’effort collectif

La fabrication, le conditionnement et la distribution de gel hydro-alcoolique figurent au cœur des préoccupations des équipes de L’Oréal. Plus de 3.000 tonnes de gel HA sont en cours de fabrication dans les usines du groupe et seront mises gracieusement à disposition des hôpitaux, des maisons de repos et de soin, des pharmacies, du personnel de santé, des autorités sanitaires ou encore des acteurs de la distribution alimentaire.

Pour Laurent Mercenier, Directeur de l’usine de L’Oréal de Libramont : " Participer à cet effort collectif de lutte contre le coronavirus constitue une grande fierté pour l’ensemble du personnel de Libramont qui s’inscrit ainsi dans la démarche globale du groupe L’Oréal qui se mobilise en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, en Afrique du Sud… pour produire une partie du gel HA qui manque terriblement aux médecins, aux infirmiers, aux professionnels de la santé en général ".

Le gel hydro-alcoolique produit en Belgique sera gracieusement mis à disposition des Autorités belges pour soutenir les professionnels de santé. Le SPF Santé centralise en effet tous les articles de première nécessité liés à la gestion de la crise COVID-19 pour qu’ils soient distribués là où les besoins sont les plus pressants. Au niveau local, les différentes structures hospitalières et de soins, les infirmiers, les infirmières et les associations qui prennent en charge les plus démunis seront également alimentés en gel hydro-alcoolique par l’usine. L’Oréal Belgilux a par ailleurs fait don de 8.000 masques FFP2 à dix hôpitaux répartis dans les trois Régions du pays et de 35.000 produits d’hygiène mis à disposition du Samusocial et de Goods to Give pour venir en aide aux plus démunis.

