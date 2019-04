11ème Carnaval Vénitien de Longwy (France)

Rendez-vous essentiel et incontournable, le Carnaval Vénitien de Longwy attire chaque année de nouveaux membres dans la grande famille des costumés.

Ce weekend de fête surprend et étonne. Entre mystère et élégance, plus de 200 costumes vous entrainent dans les folies et le faste des fêtes vénitiennes. Dans l’écrin de la forteresse Vauban, classée Patrimoine mondial de l’UNESCO, plumes et paillettes s’entremêlent pour émerveiller les grands comme les petits.

Concerts, bal italien, déambulations, marché vénitien et parades pour les adultes, mais aussi pour les enfants, cinéma, le décor est planté pour cette 11ème édition du Carnaval vénitien de Longwy.

Programme complet :

Vendredi 5 avril

Inauguration à Kinépolis

20h00 : Projection du film "Mort à Venise" de Visconti



Samedi 6 avril

- À partir de 14h00 : déambulation libre avec animations (escrime, initiations avec la Compagnie des Fines Lames de la Garde)

Marché Vénitien

- 15h30 : Parade des enfants

- À partir de 17h45, Porte de France : Spectacle d’ouverture avec Farinelli et Les Rouges Coeur

- 18h30 : Défilé nocturne

- À partir de 20h00 : Feu d’artifice

- À partir de 20h30 : Bal vénitien, sous le chapiteau " Imperial Venice "

Sur inscription uniquement, Service Animations et Développement Culturel

tél : 00 33 3 82 44 81 72

Dimanche 7 avril

- À partir de 10h00 : marché vénitien

- Déambulation libre, initiation et démonstration d’escrime

- 9h30-11h30 : Promenade costumée et Séance Photo

Eglise romane à Mont-Saint-Martin

- 14h00 : Place Darche Farinelli

- 14h30-16h30 : Grande Parade

- 14h-17h30 : Animations et spectacles

- 16h-17h : Eglise Saint Dagobert, Concert du Roy (Cantante)

- 17h30 : Remise des Prix du Carnaval

- 18h00: Photo Finale

Gaëlle Carré, du Service culturel à la Mairie de Longwy, était ce mardi l'invitée en direct de Philippe Lorain aux alentours de 7h20 :