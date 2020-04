1070 - 2020 : L'abbaye d'Orval devait souffler ses 950 bougies

1070 - 2020 : La Fondation de l'abbaye d'Orval devait souffler ses 950 bougies - Luxembourg Matin -... Marc Heyde, Docteur de profession mais aussi Président de et l’ASBL « Aurea Vallis & Villare », proposait tout au long de cette année 2020 et autour de l’abbaye, de nombreuses manifestations pour fêter le 950ème anniversaire de la fondation d'Orval (1070-2020), et ce, en collaboration avec la Communauté cistercienne d’Orval. Retrouvez Marc Heyde au micro de Philippe Lorain. Il en a profité pour faire un point sur l'épidémie de Covid-19 qui sévit aussi en Gaume, et notamment dans les homes.