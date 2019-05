1 Luxembourgeois sur 2 regarde TV Lux chaque semaine !

L’étude d’audience (1), qui vient d’être réalisée sur l’ensemble des télévisions locales de Wallonie, révèle des résultats particulièrement positifs pour TV Lux. Tant en diffusion linéaire qu’en diffusion sur le web, la télé locale de la Province de Luxembourg affiche des audiences impressionnantes.



En télé, TV Lux attire quotidiennement 17 % de la population luxembourgeoise. Et par semaine, la moitié des Luxembourgeois se branchent sur TV Lux. Ce chiffre monte même à 57 % quand l’institut AQ-Rate évalue l’audience globale de TV Lux sur un trimestre, l’audience moyenne des télés locales wallonnes étant de 49,7% sur cette même période.



Au-travers de l’enquête, on perçoit clairement le basculement en cours dans le monde des médias. Ainsi, trois quarts des Luxembourgeois continuent à regarder TV Lux exclusivement sur leur écran télé, 7% visionnent TV Lux exclusivement sur internet, et 17% la regardent à la fois en télé et sur le web. Au total, cela permet à TV Lux de ne pas subir de décrochage générationnel, évitant le risque principal auquel sont confrontés les médias classiques.



Autre caractéristique de l’audience de TV Lux : la fidélité de son public. 20% déclarent en effet regarder leur télé locale chaque jour ou au moins 5 jours sur 7. Enfin, on notera que la télé locale luxembourgeoise bénéficie aussi d’une audience télé « hors province » : celle-ci s’élargit en effet à 15,9 % des téléspectateurs de l’arrondissement de Dinant et à 6,3 % sur la Province de Liège.



Sur le web, la progression de l’audience est impressionnante. En 2018, tvlux.be a enregistré 4.702.922 pages vues (2), soit un million de plus que l’année précédente. Et depuis le début de 2019, le site enregistre encore une progression moyenne de 39% par rapport à l’an dernier.



(1) Etude d’audience réalisée du 11 mars au 6 avril 2019 par AQ-Rate sur l’ensemble de la Wallonie (4500 personnes sondées par téléphone et par internet). Echantillon de 400 personnes sur la province de Luxembourg, représentatif de la population à partir de 16 ans.

(2) Source : Google Analytics.