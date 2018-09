Zen-topia, le salon du bien-être est de retour ce week-end à Pepinster

Le Salon dédié au bien être "Zen-topia" est de retour au Hall du Paire à Pepinster du 7 au 9 septembre

On entend de plus en plus parler de "développement personnel", de "meilleure communication au sein de la famille ou au travail", de "coaching personnel et pro", de bien-être...

Zen Topia est un salon qui s'est spécialisé dans ces domaines et propose une liste d'exposants et d'intervenants liés à l'Harmonisation personnelle, aux thérapies comportementales, hypnose, aux médecines naturelles, musicothérapies, coaching...

Cette année marque la 10ème édition de ce salon du bien-être et le rendez-vous vous est donné dès ce vendredi et ce jusque dimanche au Hall du Paire à Pepinster.



Retrouvez le programme complet sur www.zen-topia.com