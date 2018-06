WOUF DAY dimanche 17 juin à Saive

Ce dimanche 17 Juin, on vous invite à participer au WOUF DAY et à sa marche solidaire organisée par l'ASBL Osmose du côté de Saive.

Le but est de renforcer la solidarité et l'entraide entre les personnes valides et moins valides.

Le Wouf Day est une marche de 3 km comprenant 5 haltes de jeux canins.

Départs se fera de 9H30 à 10H30

PAF : 5,00€ - Assiette barbecue 15,00€ (sur réservation)



LA MARCHE DE LA SOLIDARITE est réservée aux personnes valides uniquement.

Il s'agit d'une balade de 8km avec une Halte au Vieux Château de Saive.

Les Départs se font de 10H à 12H.

- PAF 5,00€ - Assiette barbecue 15,00€ (sur réservation)

=> Fonds seront reversés à l'ASBL OSMOSE

Petite info supplémentaire :

Les personnes valides seront invitées à tester un parcours d'obstacle en chaise roulante pour qu'ils se rendent compte des difficultés que les personnes à mobilité réduite rencontrent...

Infos & Réservations demandées avant ce samedi 16 Juin -

Page Facebook "Wouf Day ou Marche solidaire"

Où ? Blegny Move Business Center de la Caserne - rue Cahorday 1 à Saive