Welkenraedt : deux soeurs se lancent dans le zéro déchet !

Delphine et Margorie Stassen sont 2 soeurs préoccupées par le monde de demain et celui que nous laissons aux générations futures. C'est pourquoi après journée, elle créent des objets en recup' et les vendent sur des marchés. Ces deux sœurs créent donc des accessoires utiles dans la vie de tous les jours pour un mode de vie plus durable.

Description de l’entreprise Ces 2 sœurs motivées veulent faire bouger les choses.

Elles se sont rendues compte des mauvaises habitudes que l'on peut prendre au quotidien et ont donc décidé de les changer.

Laver, recycler, réutiliser… sont les clés pour limiter les déchets et nous rendre plus responsable face à la surconsommation. Elles avaient envie depuis quelques temps de se lancer dans un projet utile, pour aider ceux qui le souhaitent et ouvrir la porte à ce qui ne connaissent pas encore le monde du Zéro Déchet.

Les produits Elles vous proposent de découvrir des lingettes démaquillantes (en kit avec un échantillon de lotion démaquillante ) et des lingettes bébé lavables, des pochettes pour savon, des pailles en bambou dans leur étui, des charlottes et des tissus enduits de cire, lavables pour recouvrir des plats, emballer des tartines, des légumes, ... des pains de savons fabriqués en Wallonie, des plantes à poser ou à suspendre,... et pleins de jolies créations à offrir!​ Vous pourrez les retrouver prochainement Prochain sur le marché de Baelen le 15 septembre prochain.​​

Retrouvez toutes les infos sur leur page Facebook ici !