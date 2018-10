Week-end du cheval en Wallonie samedi 6 & dimanche 7/10

C'est ce weekend que se tiendra partout en Wallonie le Weekend du cheval.

Il faut savoir que celle-ci compte une concentration importante des chevaux.

Tous les métiers du cheval y sont représentés. Les samedi 6 et dimanche 7 octobre, il sera possible de rencontrer celles et ceux qui font ce succès au quotidien !

Nous vous avons sélectionné une série d'activités dans la province.

Equi -nature à HERON -

-visite guidée de la ferme, tours à poney et en calèche.

il y aura une petite restauration et le bar sera ouvert.

A 20 h, nous organisons un spectacle sous notre chapiteau.

Revalidation psychomotrice équine et suivi sportif ergonomique

à Jupille - "

Initiations ateliers équitation physio'logique et Bonnes Pratiques Equestres avec matériel pédagogique et simulateurs mécaniques.

Equitation, un peu de tout pour tous de 3 à 73 ans à Theux -

Présentation d'un concours complet (reprise de dressage/jumping/cross indoor) en direct à 13h et 15h30

A 14h, Spectacle de Quadrille, reprise de dressage en groupe

A 14h30, Démonstration de cross en extérieur sur obstacles naturels fixes.

Equifairplay" Asbl à Modave - Poney-club

Démo d'équitation américaine

- Démo de l'Animal Rescue Team (Samedi)

- Brocante équestre (Dimanche)

Pour obtenir le programme complet, rendez-vous sur le site:

https://www.weekendducheval.be/