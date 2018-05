Wallonie Bienvenue à Crisnée ce samedi 19 & dimanche 20 mai

C'est la première fois que la commune participe à cette manifestation ce samedi 19 et dimanche 20 mai.

Crisnée, c'est 3.400 habitant(e)s et cinq villages: Crisnée, Fize-le-Marsal, Kemexhe, Odeur et Thys.

Ce ne sont pas moins de 35 ambassadeurs qui vous attendent.

On a sélectionné quelques activités :

Une exposition et un défilé d'une quinzaine de tracteurs. L'après-midi, ils sillonneront les routes des cinq villages. Lieu : Place des Senteurs à Odeur.

Au pays des fraises avec Corinne et Christophe Fransen. Vous découvrirez les coulisses de leurs exploitations de fraises mais aussi d'autres fruits. Lieu : 36 Rue Joseph Hamels à Odeur.

Le vin du Clos des Ramiers. Carole Vandionant vous parlera du travail de viticulteur : la taille, le pallisage, l'entretien des vignes en lutte raisonnée,... Elle vous proposera une dégustation de vin blanc, rosé, rouge et pétillant rosé produit dans la région. Lieu : 19A Rue Louis Happart

à Thys. Site web : http://closlesramiers.be

Le miel des abeilles. Brecht Bollen est apiculteur et vous fera découvrir sa passion. Lieu : 36 Rue Joseph Hamels à Odeur.

Et puis les amateurs de cycliste ne seront pas oubliés. Prenez votre vélo et rendez-vous devant la maison communale. Un guide vous attendra et vous emmènera découvrir les villages et rencontrer différents ambassadeurs…

Pour retrouver le programme complet, rendez-vous https://www.walloniebienvenue.be/index.php