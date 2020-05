Wallonie Belgique Tourisme vous invite à découvrir 7 merveilles de chez nous dont 3 se situent à Liège

Actuellement, nous ne pouvons plus nous déplacer et donc ce n’est pas possible de se rendre au musée.

En attendant, on peut voyager virtuellement via le site de Wallonie Belgique Tourisme.

Vous trouverez sur leur page les 7 merveilles du monde wallon à explorer de son salon dont 3 se situent en province de liège.

Venez vous promener du Palais des Prince-Evêques à l’étonnante gare des Guillemins, en passant par les rues ornées d’œuvres street art colorées et la Cité miroir, un bâtiment qui abritait autrefois bains et thermes, devenu aujourd’hui un lieu de mémoire et de culture.

Du côté de Huy, c’est la collégiale qui vous ouvre ses portes " virtuelles ". Celle-ci existe depuis plus de 1000 ans, mais elle fut oubliée pendant des siècles ! Ensevelie, elle était cachée des regards jusqu’à ce qu’en 1906, le curé Doyen Demaret remarque un escalier dans son église… Intrigué, le curé décide de dégager l’accès et découvre une grande crypte romane de 6 mètres de haut, longue de 16 mètres et large de 17 ! Aujourd’hui, vous allez à votre tour pouvoir pénétrer dans la crypte millénaire et découvrir tous les trésors qu’elle recèle…

Le dernier site est l’Aquarium Muséum de Liège.

Plus de 20.000 squelettes et spécimens naturalisés de mammifères terrestres, volants et aquatiques vous y attendent. Cette visite virtuelle permet notamment de voir de près l’immense squelette du rorqual commun…

Pour toutes ces visites, rendez-vous ICI