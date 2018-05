Waimes insolite, gourmande et " nature "

La commune de Waimes est la plus " haute " de Belgique puisqu’abritant sur son territoire le signal de Botrange, point culminant du pays. La nature y règne en maître : plus de 10% du territoire waimerais sont recouverts par la Réserve Naturelle des Hautes Fagnes, destination phare des touristes appréciant à sa juste valeur sa nature préservée et les randonnées qu’elle autorise. Mais ses charmes ne s’arrêtent pas aux seules étendues blondes des Fagnes : la commune ne fut-elle pas lauréate 2015-2016 du concours européen Eden qui a récompensé globalement les atouts de Waimes sur le plan de son environnement, sa culture , son économie, ses produits locaux et sa gastronomie. Ces atouts ont été répertoriés dans trois nouvelles brochures touristiques : " Waimes, ma Nature, rendez-vous en terre insolite ", " Waimes gourmande " et l’agenda 2018 des activités diverses organisées sur son territoire.

Waimes, l’insolite

Pour les opérateurs touristiques, le label " insolite " correspond à merveille à la commune de Waimes : à côté du Signal de Botrange et de la Réserve Naturelle, d’autres sites sont spécifiques comme les anciennes bornes frontières liées à l’ histoire de Waimes (bornes de 1815, 1830, …), des sites insolites et méconnus comme la " Kreuz in Venn ", la croix des Fagnes située à Richesley et la Pierre du Diable à Walk ; autres curiosités, l’orpaillage (la recherche de paillettes d’or) est pratiquée sur la commune, l’étonnante histoire des " Turcs " à Faymonville , l’organisation de championnat de ski de fond, le barbecue flottant au lac de Robertville, etc. Une brochure reprend avec détails et photos ces rendez-vous insolites que la commune propose. On y retrouve aussi les richesses patrimoniales comme le château de Reinhardstein construit en 1354 puis dévasté et reconstruit dans les années soixante ; le circuit des bornes Belgique-Prusse, ou encore le musée Baugnez 44 et le sentier du Souvenir, un parcours pédestre transfrontalier commémorant le 70ème anniversaire de l’offensive Von Rundstedt. La même brochure se mue en guide Horeca et répertorie les produits du terroir (truite d’Ondenval, gibier, plusieurs bières,..) que l’on peut trouver dans plusieurs commerces de circuit courts.

Les loisirs actifs ne sont pas oubliés tels le vélotourisme sur le Ravel, le VTT, ou, insolite également, le railbike, sorte de cuistax sur les rails de l’ancienne Venn Bahn ( train des Fagnes). Un circuit des panorama est également proposé de même que les loisirs nautiques au lac de Robertville, les hauts lieux des sports d’hiver ainsi qu’une description des 15 villages que compte Waimes.

Un sentier des saveurs

Waimes innove aussi grâce au concours de cinq établissements horeca qui se sont associés pour tracer un sentier des saveurs au sommet de la Belgique : de la Baraque Michel à Ovifat, le promeneur s’arrêtera dans chaque établissement pour déguster un plat mitonné avec les produits du terroir ; le trajet est long de 7km 200, soit 2h 15 de marche ; le promeneur peut choisir 3,4 ou 5 étapes pour un prix s’échelonnant de 38 à 49 €. (Réservations : 0475 62 07 03). Le circuit sera opérationnel dès le 1er juin 2018.

Dans le même ordre d’idée, mais cette fois il s’agit de la réaliser en voiture, une route gourmande vient d’être tracée et fait l’objet également d’une nouvelle publication. 8 étapes figurent sur cette balade gourmande qui fait découvrir (et déguster) des produits locaux chez les producteurs eux-mêmes ; la Peak Beer à Botrange, les Poulets bios d’Ovifat, les potirons, le fromage " le valet de Waimes ", la bière " la culminante " à Waimes, le " Troufleur de Thirimont ", autre fromage local, les fromages de chèvres et de vache à la ferme d’Ondenval, et dans le même hameau, les truites à l’eau de source très pure et ses produits dérivés.

Quant à l’agenda 2018, troisième nouvelle brochure, il reprend chronologiquement les nombreux rendez-vous organisés sur la commune, depuis le sport en passant par la gastronomie, des concerts à la Maison du Parc, une fête médiévale à Reindhardstein, ou encore " Délicyclette " à l’automne, prologue de l’Echappée belge produite par Vivacité.