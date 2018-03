Vous êtes fan de cinéma? Vous connaissez les répliques cultes par cœur ?

Un blind test cinéma a lieu au Pôle Image de Liège le samedi 24 mars à 20h.

Organisé par "AnotherLight ASBL". L'occasion de jouer évidemment, mais aussi (si vous êtes un vrai passionné de cinéma) d'échanger vos connaissances cinématographiques. Rencontre avec des acteurs, des techniciens et des réalisateurs de Belgique.



Participation de 10€/personne + verre de bienvenue. Entre 4 et 8 personnes par équipe.



Créez votre équipe avant ce 21/03 pour participer !



inscriptions via un formulaire : https://goo.gl/forms/9EHaAA0V7qaXoof02