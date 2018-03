Vous avez une âme de poète?

La Nuit de la Poésie a lieu le samedi 24 mars à Liège.

Dans le cadre du Festival Corps de Textes, la Nuit de la Poésie accueillera Guy Régis Jr et son groupe.

Des auteurs partagent leur poésie en toute simplicité avec le public dans une atmosphère propice aux échanges. Le thème de ce moment de poésie est d’ouvrir une fenêtre sur Haïti. Le but est de retrouver l’ambiance des soirées organisées à Port-au-Prince où chacun vient transmettre les textes de ses auteurs préférés.



Lors de cette soirée il y aura notamment une exposition (à 18h) d’étudiants en sections Reliure-Dorure, photographie, infographie et arts plastiques de l’EAM et de L’ITP.

Programme complet sur http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/37/13065

Où ? Au Hangar : Quai St Léonard 43B, 4000 Liège