Visites Contées aux Chandelles au Château de Reinhardstein

Situé au cœur des Cantons de l’Est et des Hautes Fagnes, le château de Reinhardstein du haut de son promontoire rocheux, d’où bondit une cascade, domine la Warche à 800 mètres en aval du barrage de Robertville.

Chaque jeudi en juillet et août, des visites contées aux chandelles accompagnées de musiciens harpistes et violonistes sont organisées.



Venez vous promenez dans ses salles et appartements qui abritent une collection de meubles, armes et tapisseries reflétant bien les goûts et les passions du dernier maître des lieux, se dégage une atmosphère singulière, chaleureuse et parfois déroutante.

Départs se font à 20 h en français et à 20 h 30 en néerlandais.

Durée +/- 1h15

Tous les jeudis soir des mois de Juillet et Août à 20h

Prix: Adultes: 12€

Enfants & Seniors: 10€

Réservation vivement souhaitée .

Plus d'infos sur la page FB Château de Reinhardstein