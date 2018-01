Vinyles Jam 100%Francophone au Château de l'Avouerie d'Anthisnes

Vinyles Jam 100%Francophone aura lieu ce jeudi 25 janvier à 19h.

Deux Ours et l'Avouerie d'Anthisnes organisent une soirée Vinyles Jam 100%Francophone. Durant 1/2h venez passer vos morceaux favoris de hier et d'aujourd'hui. Pour cela l'inscription préalable est demandée.

Ces soirées sont ouvertes à tous de 20 ans à 99 ans.

L’objectif n’est pas d’en faire une soirée dansante mais bien de faire de belles découvertes et des rencontres devant un verre.

L'entrée est gratuite.

RDV: Château de l'Avouerie d'Anthisnes, Avenue de l'Abbaye 19, 4160 Anthisnes, Belgique

La prochaine Jam se tiendra le jeudi 22 février ...

Infos: http://fredschenk.wixsite.com/avouerie-ok/events/vinyles-jam-by-deux-ours